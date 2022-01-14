В НАТО отказались воевать за Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нападение на Украину повлечет за собой последствия, но «воевать НАТО не будет». Об этом он заявил в интервью La Repubblica.

«НАТО будет рядом с Украиной, если Россия нападет на нее. <…> В этой ситуации будут последствия, но воевать мы не будем», - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что прошедшие в январе переговоры с Москвой были сложными.

«Русские хотят восстановить свое влияние, <…> но Северная Америка и Европа защищают демократию. Если они применят силу против Киева, это будет иметь серьезные экономические, политические и финансовые последствия. Мы поддерживаем Украину», - подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберга также спросили, если Киев попросит включения в НАТО, каким будет ответ - «да» или «нет».

«Мы сядем и будем это обсуждать. <…> На саммите в 2008 году мы сказали, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но не сказали, когда», - отметил он.

Во время декабрьских переговоров с главой США Джо Байденом Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

Позже МИД РФ представил проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).