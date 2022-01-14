Дочь Назарбаева избавилась от соцсетей после геолокации в ОАЭ

Страницы младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алии пропали из соцсетей после того, как журналисты заметили у ее аккаунта геолокацию в ОАЭ. Об этом пишет «Коммерсант».

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«Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему», - такое сообщение появляется при переходе на страницу Назарбаевой в Facebook.

В ее Instagram-аккаунте сообщается, что «вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена».

Страницы Назарбаевой пропали из соцсетей вскоре после того, как она прокомментировала события в стране.

«Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории», - написала она.

Назарбаева поблагодарила пользователь за «моральную поддержку ее отца», но не упомянула, где он сейчас находится.

Позже журналисты обратили внимание, что в разделе «Информация об аккаунте» на странице Назарбаевой в Instagram указано местоположение в ОАЭ.

После беспорядков пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай заявил, что первый президент Казахстана не покидал страну. По его словам, он находится в столице республики и поддерживает связь с президентом Касым-Жомартом Токаевым.