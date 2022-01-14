Нур-Султан исчезнет с карты мира: наследие Назарбаева потеряло ценность для казахстанцев

В Казахстане начали сбор подписей за возвращение столице республики, городу Нур-Султан, прежнего названия – Астана. Соответствующая петиция появилась с интернете, сообщает Казахское телеграфное агентство.

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Авторы обращения утверждают, что решение 2019 года о смене названии столицы «негативно воспринимается в социальных сетях и в жизни простого народа», а в быту жители используют прежнее название города.

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«Учитывая настроения в обществе», инициаторы петиции просят президента, правительство и парламент вернуть столице название Астана.

Впрочем, речь не только об этом. В воззвании также содержится требование о переименовании всех улиц имени бывшего президента на что-то нейтральное, «подчёркивающее государственность, единство и независимость» Казахстана. Например, проспект Назарбаева в Алма-Ате предлагается именовать проспектом Республики.

Петиция была опубликована 11 января. К 15.00 пятницы ее подписали более 75 тысяч человек.

Другой вопрос, пойдут ли власти страны на подобный шаг, даже если документ наберет необходимое число подписей? И не начнется ли, таким образом, в Казахстане борьба с «культом личности» Назарбаева?

Напомним, Астана была переименована в Нур-Султан в марте 2019 года после отставки Назарбаева с поста президента. А за пару лет до этого он был наделен статусом лидера нации – Елбасы. После отставки Назарбаев сохранил за собой членство в Конституционном совете и пост руководителя партии «Нур Отан» («Свет Отечества»).

Кроме того, до последних трагических событий в республике Нурсултан Абишевич являлся председателем Совета безопасности Казахстана. Эта должность полагалась ему пожизненно. Однако на фоне вспыхнувших в стране протестов президент Касым-Жомарт Токаев 5 января объявил о том, что с этого дня сам возглавит Совбез.

В то же время Елбасы не появлялся на публике и не сделал ни одного заявления после 28 декабря 2021 года. Что спровоцировало слухи о том, что бывший президент и его близкие покинули страну. И только 8 января представитель Назарбаева заявил, что бывший глава государства находится в столице Казахстана.

А в четверг, 13 января, протесты впервые прокомментировала младшая дочь первого президента Алия, которая, по утверждению британских СМИ, вывела из Казахстана 300 млн. долларов, купив на них самолет и жилье в Лондоне и Дубае. Она назвала случившееся «жестоким уроком для всех», а также выразила соболезнования семьям погибших и поблагодарила соотечественников за слова в поддержки отцу.

Однако судьбу самого Назарбаева это никак не прояснило…

Прокомментировать ситуацию «СП» попросила Виктора Шацких, московского журналиста, много лет проработавшего в Казахстане:

- Это ожидаемо. Никакого удивления у меня не вызывает желание переименовать столицу и проспекты обратно. Но если власти активно поддержат требование, и все это начнет происходить в ближайшее время, то это будет самая удивительная борьба с культом личности, какие только бывают. Потому что борьба с культом личности Сталина началась через три года после его кончины – в 1956 году. Переименовывать обратно города и проспекты, названные в честь Брежнева, Андропова, Черненко, начали тоже спустя несколько лет. А тут даже непонятно, где сам Елбасы.

Может быть, он сам все это читает, смотрит в интернете... Есть некоторые объяснения – почему так быстро взялись за переименования. Наверное, потому что очень интенсивно шел процесс в одну сторону – т.е. при живом деятеле эти вещи происходили. Они удивительные для нашего времени, 21 века. Поэтому и откат вот такой активный.

Тема, где же Назарбаев, тоже заслуживает внимания. Смотрите, ведь что происходит… Полным ходом – по крайней мере, об этом объявлено громко – в стране идут преобразования. Некоторые деяния Елбасы осуждены. В аккуратной форме, деликатной. Но достаточно внятно осуждены какие-то перегибы, семейственность и другие вещи, которые допускались Назарбаевым.

А где человек, который это сделал? Он ведь совершил и много хорошего. 30 лет возглавлял республику. Где он? Этим вопросом официально не задаются. И не дают на него ответов. Почему? Согласитесь, удивительная картина.

Я попытаюсь на этот вопрос ответить.

Возможно, такое умолчание - наименее травматичный вариант из возможных. Скажем, если Елбасы участвовал в заговоре или одобрял его, или не был противником заговора, а был его сторонником, а сейчас он жив-здоров, есть ли смысл вытаскивать на экран… Такое появление Назарбаева только запутает ситуацию, неуместно будет, мягко говоря.

Или же, если Елбасы уже нет на свете, то вся его многочисленная и до сих пор влиятельная родня, которая наверняка ведь против тех перемен, что сейчас происходят – как будет вести себя на похоронах? В каком формате вообще должны проходить эти похороны?

«СП»: - Но хоронить Назарбаева никто не собирается. Насколько известно, Александр Лукашенко с ним общался по телефону. А бывший пресс-секретарь Назарбаева высказывался о том, что экс-президент находится в столице республике Нур-Султане. И что он осуждает действия погромщиков.

- Но это было сказано дней шесть или семь назад примерно. Тогда же и Лукашенко эти слова произнес. После этого прошла неделя. Но сам Нурсултан Абишевич так нигде и не появился.

Новых вестей нет совсем. Жив Елбасы? Как себя чувствует? Хочет он что-то сказать народу Казахстана? Тишина.

«СП»: - А чем вы это можете объяснить? Почему до сих пор нет никакой официальной информации о Назарбаеве?

- Повторяю - молчание – это, наверное, наименее болезненный вариант из возможных. Все остальные варианты более травматичны для общественного мнения, для нового лидера страны.

Если Назарбаев жив-здоров, чего я ему искренне желаю, но не хочет выступать в поддержку режима, если очень недоволен тем, что сносят сейчас его семью, убирают с ключевых постов, лишают влияния, лишают, наверное, активов – то, что его такого выпускать на экраны?

Второе, если он умер - это не исключено – то, как похороны должны проходить, когда его родные не скрывают, что они противники режима? Где должны быть его дочери, его зятья, его внуки?

«СП»: - Хотелось бы понять, как события будут развиваться. Одобрят власти переименование столицы, например? Или Токаев на это не пойдет?

- Я рассказал о том, как, на мой взгляд, выглядит ситуация. Пойдут или не пойдут власти в этой ситуации на быстрые переименования? Не знаю. Я бы на их месте не стал торопиться.

Ведущий научный сотрудник Центра публичной политики и госуправления Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов, в свою очередь, напротив, не исключил, что процесс прощания с наследием первого президента в скором времени только активизируется:

- Переименование столицы Казахстана, как и многих других объектов, названных в честь Назарбаева (и в период его пребывания на посту президента, и после), мне кажется, вполне вероятным. Но, конечно, если эти события состоятся, значение петиции не будет решающим, а будет каким-то, я бы сказал, третьестепенным.

Дело в том, что последний политический кризис в Казахстане продемонстрировал совершенно явно, что огромная часть жителей Казахстана были не удовлетворены ситуацией, в рамках которой Нурсултан Назарбаев, формально покинув высший государственный пост, оставался одной из двух ключевых политических фигур. А, скорее всего, просто главным политиком Казахстана.

В этой чрезвычайной ситуации президент Токаев и его окружение, по всей видимости, уловив отчасти эти общественные настроения, приняли решение о том, что нужно попытаться это народное недовольство, (справедливое во многом) направить не против действующего президента и его команды, а против Назарбаева.

Вспомните недавние заявления Токаева по поводу «горстки» богатейших казахов, сколотивших свои капиталы при Назарбаеве и благодаря его поддержке, которые должны делиться. Потому что ситуация абсолютно ненормальная, когда имеется такая степень имущественного расслоения в обществе. Это, мне кажется, совершенно очевидная отсылка к тому, что именно деятельность первого президента Казахстана стала причиной такого развития событий. Совершенно недвусмысленный сигнал…

«СП»: - Поясните.

- Разумеется, речь не идет автоматически о том, что заговорят о культе личности, что первого президента Казахстана будут обвинять во всех смертных грехах и т.д. Но поскольку, с одной стороны, очень большая и активная, как выяснилось, часть общества недовольна сохранением влияния Назарбаева, с другой - действующий президент и его окружение тяготились этим влиянием, эти два фактора сошлись.

И в силу этого, конечно, позиции Назарбаева во власти Казахстана уже серьезно подорваны. И, видимо, будут в дальнейшем сокращаться. Что, естественно, должно отразиться и в официальной идеологии.

Опять же, для любой мало-мальски цивилизованной страны это абсолютно абсурдная ситуация, когда за период независимости столичный город столько раз менял названия – Целиноград, Акмола, Астана, Нур-Султан. И конечно, называть столицу в честь здравствующего действующего политика, пусть уже и не президента страны, это явный признак того, что можно назвать культом личности.