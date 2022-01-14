В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.57EUR 85.46
Войти в почту
1 час назад

Португалия проверит законность выдачи гражданства Роману Абрамовичу

Отвечающий за вопросы гражданства орган власти Португалии начал внутреннее расследование по факту предоставления гражданства миллиардеру Роману Абрамовичу. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство юстиции Португалии.

Португалия проверит законность выдачи паспорта Абрамовичу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это обычная процедура, которая проводится каждый раз, когда возникают ситуации или новости, которые указывают на какие бы то ни было возможные нарушения в проводимой процедуре", - заявили Reuters в Минюсте.

Абрамович стал гражданином Португалии в апреле 2021 года благодаря закону, который позволяет получить португальское гражданство потомкам сефардских евреев, изгнанных из страны в конце XV века. Правило вступило в силу в 2015 году. По данным Reuters, запрос властей на расследование по делу о португальском гражданстве Абрамовича вызван критикой этого закона со стороны активистов и политических деятелей. По их мнению, олигархи используют его, чтобы закрепиться в ЕС.

Publico: Абрамович стал гражданином Португалии

Представитель Абрамовича заявила, что миллиардер и его сотрудники приветствуют любую проверку, так как она лишь подтвердит, что гражданство было получено на законных основаниях.

В мире,Роман Абрамович,Минюст РФ,ЕС,Reuters,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители