Португалия проверит законность выдачи паспорта Абрамовичу

Отвечающий за вопросы гражданства орган власти Португалии начал внутреннее расследование по факту предоставления гражданства миллиардеру Роману Абрамовичу . Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство юстиции Португалии.

"Это обычная процедура, которая проводится каждый раз, когда возникают ситуации или новости, которые указывают на какие бы то ни было возможные нарушения в проводимой процедуре", - заявили Reuters в Минюсте .

Абрамович стал гражданином Португалии в апреле 2021 года благодаря закону, который позволяет получить португальское гражданство потомкам сефардских евреев, изгнанных из страны в конце XV века. Правило вступило в силу в 2015 году. По данным Reuters, запрос властей на расследование по делу о португальском гражданстве Абрамовича вызван критикой этого закона со стороны активистов и политических деятелей. По их мнению, олигархи используют его, чтобы закрепиться в ЕС.