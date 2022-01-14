Верховный суд США блокировал указ Байдена об обязательных прививках в крупных компаниях. Но была разрешена вакцинация для определённых работников сферы здравоохранения.
Как пишет «Интерфакс», в частности, заблокировано требование администрации США об обязательной вакцинации работников предприятий со 100 сотрудниками и более или необходимости им еженедельно сдавать ПЦР-тест. Судьи решили, что Управление по охране труда не имело полномочий издавать правило, которое затрагивает более 80 млн работников.
Президент Джо Байден заявил, что разочарован таким решением. Он пообещал оказать давление на компании, чтобы они добровольно создали свои собственные требования к вакцинам или тестам.