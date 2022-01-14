Верховный суд США блокировал указ Байдена об обязательных прививках в крупных компаниях. Но была разрешена вакцинация для определённых работников сферы здравоохранения.

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Как пишет «Интерфакс», в частности, заблокировано требование администрации США об обязательной вакцинации работников предприятий со 100 сотрудниками и более или необходимости им еженедельно сдавать ПЦР-тест. Судьи решили, что Управление по охране труда не имело полномочий издавать правило, которое затрагивает более 80 млн работников.