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46 минут назад

Хакеры разместили на сайтах украинских министерств угрожающее сообщение

Портал министерства образования и науки Украины был взломан неизвестными хакерами, на его главной странице появилось угрожающее обращение к украинским гражданам. Об этом сообщает "News.ru".

Хакеры разместили угрозу на сайтах украинских министерств
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В сообщении, которое было продублировано на украинском, русском и польском языках, говорится, что личные данные украинцев попали в общий доступ, а вся информация с их персональных компьютерах будет удалена.

"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА (запрещенная в РФ экстремистская организация), за Галицию, за Полесье и за исторические земли", – говорится в сообщении.

Помимо сайта министерства образования и науки, аналогичные сообщения были размещены на официальных порталах министерства иностранных дели министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Ранее Bloomberg сообщил о хакерах, которые взломали электронную почту ФБР и разослали с нее десятки тысяч писем. По предварительным данным, речь идет о внешней учетной записи для обмена и передачи несекретной информации.

В мире,Украинская повстанческая армия,ФБР,Bloomberg,
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