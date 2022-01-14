Хакеры разместили угрозу на сайтах украинских министерств

"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА (запрещенная в РФ экстремистская организация), за Галицию, за Полесье и за исторические земли", – говорится в сообщении.