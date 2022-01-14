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10 минут назад

Белый дом озвучит «сценарии нападения» России на Украину

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о планах властей США в ближайшие сутки озвучить данные о сценарии нападения на Украину, который якобы готовит Россия, сообщает РИА Новости.

Белый дом озвучит «сценарии нападения» России на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова. У администрации будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов», — сказал он.

Речь может идти о фабрикации Россией оснований для того, чтобы обвинить Киев в подготовке неизбежной атаки на российские силы на Востоке.

«Наше разведывательное сообщество обрабатывает информацию, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины», — заявил Салливан.

Как утверждает американская разведка, угроза нападения РФ на Украину «остается высокой». Отмечается, что степень уверенности вашингтонской администрации в достоверности собранной разведкой информации сейчас ниже, чем раньше.

Как отметил советник президента, в случае эскалации обстановки на российско-украинской границе Вашингтон применит собственные рычаги давления на Москву. При этом, санкции являются лишь частью американского инструментария.

В мире,Джейк Салливан,РИА Новости,
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