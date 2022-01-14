«Работает на Кремль»: на Украине заявили о сговоре Байдена с Россией

Американский президент Джо Байден мог намеренно блокировать санкции по российскому проекту «Северный поток-2», написал заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин в своей авторской колонке.

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По его словам, участие Вашингтона в переговорах по гарантиям безопасности с Москвой было необходимо для «отвода глаз» от содействия американского лидера открытию трубопровода.

«По одной из версий, кстати, все жесткие заявления, которые сейчас идут в обоих направлениях — дымовая завеса, чтоб не дать [повода] обвинить Байдена в "работе на Кремль" из-за блокирования санкций по "Северному потоку-2"», — написал журналист.

Он назвал это единственной целесообразной целью переговоров Вашингтона и Москвы.

«Непонятно, зачем это было делать, если не было реальных планов прийти к неким решениям с Москвой», — заявил Минин.

Напомним, Сенат США отклонил законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток-2», автором которого является республиканец Тед Круз. Отмечается, что нужное количество голосов законопроект «О защите энергетической безопасности Европы» не набрал.