Сохранение контроля американских властей над Украиной стало жизненно важным вопросом для США, и возвращение Киева в сферу влияния Москвы станет разгромным поражением для Штатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова.

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«Штаты не могут уступить Украину России и проиграть ее. <…> Если Штаты проиграют Украину, они предстанут никем, а Россия будет вытирать об них ноги, тыкать пальцем и смеяться», — заявил эксперт.

По его словам, сохранение контроля над Украиной превратилось для Вашингтона в борьбу за собственный престиж на мировой арене. Как отмечает Жданов, именно поэтому США готовы оказывать Киеву помощь вооружениями и боеприпасами.

Напомним, правительство Украины утвердило порядок организации общевоенной подготовки граждан к «национальному сопротивлению». Общевоенную подготовку проходят украинцы допризывного и призывного возраста, военнообязанные, резервисты. Подготовка проводится независимо от политических предпочтений, пола и места жительства.