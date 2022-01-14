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39 минут назад

«Если США проиграют Украину, Россия будет вытирать об них ноги»

Сохранение контроля американских властей над Украиной стало жизненно важным вопросом для США, и возвращение Киева в сферу влияния Москвы станет разгромным поражением для Штатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова.

«Если США проиграют Украину, Россия будет вытирать об них ноги»
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Штаты не могут уступить Украину России и проиграть ее. <…> Если Штаты проиграют Украину, они предстанут никем, а Россия будет вытирать об них ноги, тыкать пальцем и смеяться», — заявил эксперт.

По его словам, сохранение контроля над Украиной превратилось для Вашингтона в борьбу за собственный престиж на мировой арене. Как отмечает Жданов, именно поэтому США готовы оказывать Киеву помощь вооружениями и боеприпасами.

Напомним, правительство Украины утвердило порядок организации общевоенной подготовки граждан к «национальному сопротивлению». Общевоенную подготовку проходят украинцы допризывного и призывного возраста, военнообязанные, резервисты. Подготовка проводится независимо от политических предпочтений, пола и места жительства.

Подобные меры связаны с целью сформировать в обществе готовность к устойчивому сопротивлению агрессору. За организацию подготовки отвечает Минобороны страны.

В мире,Олег Жданов,Министерство обороны,Правительство Украины,РИА Новости,
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