В Молдавии могут ввести режим ЧП из-за газового кризиса

Возвращение к режиму чрезвычайного положения возможно, в случае если газовый кризис выйдет из-под контроля. Об этом сообщил председатель парламента Молдавии и лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу в интервью телеканалу R-Live. Его слова приводит ТАСС.

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«Не исключается введение чрезвычайного положения, если того потребует ситуация», — сказал Гросу.

Он также отметил, что в правительстве уже готовят дополнительные меры поддержки населения в случае нового повышения тарифа на газ. Кроме того Гросу указал на то, что цены на топливо растут во всем регионе.

«Это большая политика. Что мы должны делать, так это быть предсказуемыми, исполнять обязательства и пройти этот период с меньшими последствиями», — заключил он.

Напомним, что ранее в Молдавии вводили режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране в октябре 2021 года.