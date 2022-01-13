Жители Алма-Аты перепутали фейерверки со взрывами

Жители Алма-Аты испугались фейерверков, приняв их за возобновление стрельбы, передает РИА «Новости».

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Звуки фейерверка раздались в Алма-Ате около полуночи по местному времени. В городе по-прежнему действует комендантский час, запрещающий жителям покидать дома с 23.00 до 7.00.

2 января в Казахстане начались протесты, вызванные ростом цен на газ. Митинги переросли в массовые беспорядки, участники которых блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и захватили оружие. Власти Казахстана ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.