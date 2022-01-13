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1 час назад

Жители Алма-Аты испугались фейерверков

Жители Алма-Аты испугались фейерверков, приняв их за возобновление стрельбы, передает РИА «Новости».

Жители Алма-Аты перепутали фейерверки со взрывами
Фото: ReutersReuters

Звуки фейерверка раздались в Алма-Ате около полуночи по местному времени. В городе по-прежнему действует комендантский час, запрещающий жителям покидать дома с 23.00 до 7.00.

2 января в Казахстане начались протесты, вызванные ростом цен на газ. Митинги переросли в массовые беспорядки, участники которых блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и захватили оружие. Власти Казахстана ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Сгоревший акимат Алма-Аты показали на видео с высоты птичьего полета

По данным ООН, за время протестов в республике получили ранения около 1 тысячи человек, в МВД сообщили о 17 погибших казахстанских силовиках и более чем 1,3 тысячи пострадавших. По оценке пресс-службы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, общая сумма ущерба, причиненного экономике страны массовыми беспорядками, может составить 2-3 млрд долларов.

В мире,МВД,РИА Новости,
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