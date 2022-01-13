Советник Кеннеди восхитился Путиным

«Что касается того, каким видит себя Путин, то он несколько раз высказывал свое восхищение Петром I, настолько, что я был убежден, что он видит себя его воплощением. Я не был гостем Кремля с 1988 года, но мне сказали, что президент России повесил портреты великого царя в нескольких важных залах заседаний, а не самого себя, что наиболее принято. Что это означает для НАТО и Украины, постепенно становится ясно. В Путине есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд», — подытожил Мальмгрен.