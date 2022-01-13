В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 74.57EUR 85.46
Войти в почту
1 час назад

Советник Кеннеди Мальмгрен: президент Путин умнее большинства политиков

Старший помощник экс-президентов США Джона Кеннеди и Ричарда Никсона Харальд Мальмгрен поделился в своей статье на британском портале Unherd впечатлениями от личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в 1992 году. По его словам, лидер РФ оказался умнее большинства политиков, которых ему довелось встречать.

Советник Кеннеди восхитился Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Впечатление о Путине, которое у меня осталось, — это человек более умный, чем большинство политиков, которых я встречал в Вашингтоне и других столицах по всему миру», — говорится в тексте.

Кроме того, Мальмгрен уверен Путин пришел к власти именно в тот момент, когда Россия «остро нуждалась в сильном лидере».

«Что касается того, каким видит себя Путин, то он несколько раз высказывал свое восхищение Петром I, настолько, что я был убежден, что он видит себя его воплощением. Я не был гостем Кремля с 1988 года, но мне сказали, что президент России повесил портреты великого царя в нескольких важных залах заседаний, а не самого себя, что наиболее принято. Что это означает для НАТО и Украины, постепенно становится ясно. В Путине есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд», — подытожил Мальмгрен.

В мире,Политика,Ричард Никсон,Джон Кеннеди,Владимир Путин,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители