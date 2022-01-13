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7 минут назад

Кличко заявил о готовности сражаться за Украину на передовой

Экс-боксер в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко в интервью CNN заявил, что готов защищать Украину на передовой.

Кличко заявил о готовности сражаться на передовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наш восточный сосед недоволен нашим решением быть частью европейской семьи, быть европейской страной. Мы не хотим возвращаться в СССР. Мы были в СССР и мы видим наше будущее как часть европейской семьи. <…> Мы видим наше будущее в качестве современной демократичной страны», - сказал Кличко.

Кличко рассказал о подготовке Киева к осаде

Он подчеркнул, что как бывший офицер он готов защищать свою страну, защищать независимость и территориальную целостность Украины.

На уточняющий вопрос, будет ли он сражаться на передовой, Кличко ответил утвердительно.

В мире,Виталий Кличко,CNN,
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