Кличко заявил о готовности сражаться на передовой

«Наш восточный сосед недоволен нашим решением быть частью европейской семьи, быть европейской страной. Мы не хотим возвращаться в СССР. Мы были в СССР и мы видим наше будущее как часть европейской семьи. <…> Мы видим наше будущее в качестве современной демократичной страны», - сказал Кличко.