Кличко заявил о готовности сражаться на передовой

Экс-боксер в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко в интервью CNN заявил, что готов защищать Украину на передовой.
«Наш восточный сосед недоволен нашим решением быть частью европейской семьи, быть европейской страной. Мы не хотим возвращаться в СССР. Мы были в СССР и мы видим наше будущее как часть европейской семьи. <…> Мы видим наше будущее в качестве современной демократичной страны», - сказал Кличко.
Он подчеркнул, что как бывший офицер он готов защищать свою страну, защищать независимость и территориальную целостность Украины.
На уточняющий вопрос, будет ли он сражаться на передовой, Кличко ответил утвердительно.