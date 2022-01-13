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34 минуты назад

Турция рассчитывает на полноправное членство в ЕС

Турция нацелена на полноправное членство в Евросоюзе, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

Эрдоган нашел «ключ» к решению проблем Евросоюза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Турция, как и ранее, нацелена на полноправное членство в ЕС. Призываю не допускать попыток отдельных стран саботировать диалог Анкары и ЕС под предлогом обеспечения «солидарности» внутри Евросоюза», - сказал Эрдоган на встрече с послами стран ЕС в Анкаре.

По его словам, Турция является «ключом к урегулированию проблем, с которыми столкнулись сегодня страны ЕС».

Соглашение об ассоциации Турция и ЕС (в то время - ЕЭС) подписали в 1963 году. В1987 году Турция подала заявку на членство в союзе. Переговоры о вступлении начались только в 2005 году, они неоднократно приостанавливались из-за разногласий. В настоящее время открыты 16 из 35 глав переговорного досье.

В мире,Реджеп Эрдоган,ЕС,РИА Новости,
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