Эрдоган нашел «ключ» к решению проблем Евросоюза

«Турция, как и ранее, нацелена на полноправное членство в ЕС. Призываю не допускать попыток отдельных стран саботировать диалог Анкары и ЕС под предлогом обеспечения «солидарности» внутри Евросоюза», - сказал Эрдоган на встрече с послами стран ЕС в Анкаре.

Соглашение об ассоциации Турция и ЕС (в то время - ЕЭС) подписали в 1963 году. В1987 году Турция подала заявку на членство в союзе. Переговоры о вступлении начались только в 2005 году, они неоднократно приостанавливались из-за разногласий. В настоящее время открыты 16 из 35 глав переговорного досье.