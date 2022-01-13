Зеленский «прижмет» олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение проработать механизм, который позволит расширить ограничения для олигархов за границей. Об этом заявил министр юстиции страны Денис Малюська. Его слова приводит «РИА Новости».
«Одно из заданий, которое поставил президент на последнем заседании Совета национальной безопасности и обороны отработать процесс взаимодействия с нашими международными иностранными партнерами, чтобы статус олигарха и ограничения не оставались исключительно в границах нашей страны. То есть, чтобы наши партнеры также реагировали и устанавливали дополнительный контроль относительно активов и деятельности таких лиц за границей», — сказал Малюська.
По его словам, минюст Украины уже начал работу над этой задачей. Предполагается, что после введения данного механизма в действие статус олигарха не позволит ему вести бизнес за границей.
Ранее в парламенте Украины по инициативе Зеленского приняли закон «об олигархах», который регламентирует порядок признания людей олигархами и их учета в специальном реестра.