Зеленский «прижмет» олигархов

«Одно из заданий, которое поставил президент на последнем заседании Совета национальной безопасности и обороны отработать процесс взаимодействия с нашими международными иностранными партнерами, чтобы статус олигарха и ограничения не оставались исключительно в границах нашей страны. То есть, чтобы наши партнеры также реагировали и устанавливали дополнительный контроль относительно активов и деятельности таких лиц за границей», — сказал Малюська.