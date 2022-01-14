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19 минут назад

Лондонская полиция отказалась расследовать дело Бориса Джонсона

Полиция Лондона отказалась расследовать дело премьер-министра Бориса Джонсона, который принимал участие в незаконных вечеринках во время общенационального локдауна, сообщает РИА "Новости".

Полиция отказалась расследовать дело Бориса Джонсона
Фото: ReutersReuters

"В соответствии с политикой столичной полиции ее сотрудники, как правило, не расследуют нарушения антиковидного законодательства, о которых стало известно спустя долгое время после того, как они произошли", - указано в сообщении.

В лондонской полиции уточнили, что расследование может быть начато, если будут обнаружены существенные доказательства. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за вечеринки во время локдауна.

Вечеринки политической элиты Британии проводились несколько раз во время пандемии COVID-19. В частности, публичное негодование вызвала недавняя публикация приглашения на вечеринку, которая прошла в мае 2020 года. Оно было отправлено спустя час после запрета подданным страны собираться более, чем по двое. В нем гостей приглашали "насладиться прекрасной погодой" и призывали брать с собой свои напитки.

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