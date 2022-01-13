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40 минут назад

Канцлер ФРГ Шольц оценил переговоры России и стран Запада

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что переговоры стран Запада и России по вопросам безопасности являются сложными. Однако, по его словам, они необходимы для достижения «общей безопасности» в Европе, передаёт РИА Новости. Ранее в Кремле заявили о разногласиях по принципиальным вопросам на консультациях России, США и НАТО в Женеве и Брюсселе.

Шольц оценил переговоры России и стран Запада
Фото: nato/flickr.comnato/flickr.com

Также важно, что мы сейчас видим многочисленные переговорные форматы – между Россией и США, в рамках Совета Россия-НАТО, в ОБСЕ ведутся переговоры, предпринимаются попытки найти конструктивный путь. Это сложно – все видят это. Но это и в той же степени важно, - отметил Шольц.

Он добавил, что осознание всеми необходимости в переговорах является дополнительной причиной продолжать их. Необходимо чётко проговаривать, что если дойдет до военной активности против Украины, то это будет дорого стоить, сказал Шольц на пресс-конференции в Берлине после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

The New York Times назвала переговоры США и России победой Кремля

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия ждёт письменного ответа от США и НАТО на предложения о гарантиях безопасности. После того как он будет получен, Москва определит свои дальнейшие шаги. Лавров назвал прошедшие переговоры в Женеве и Брюсселе деловыми. По его словам, консультации по гарантиям безопасности показали серьёзность противостояния на мировой арене.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. Это, по его словам, можно зачесть в минус состоявшихся двух раундов.

В мире,Олаф Шольц,Марк Рютте,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,НАТО,ОБСЕ,New York Times,РИА Новости,
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