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1 час назад

Эд Ширан решил построить себе гробницу

Британский певец Эд Ширан решил построить погребальную камеру в новой церкви, которая возводится на территории его «мини-деревни». О проекте сообщает Daily Mail.

Эд Ширан решил построить себе гробницу
Фото: Fabrizio Bensch / ReutersFabrizio Bensch / Reuters

В будущем исполнитель может быть похоронен в тщательно спроектированной гробнице. Размер погребальной камеры составляет 2,71 метра на 1,8 метра — это соответствует размеру участка для двойной могилы. Разрешение на строительство часовни, где будет расположено место захоронения, Ширану удалось получить не с первого раза. Но в 2019 году у певца все же получилось согласовать планы с соседями и местным советом.

Строительство церкви уже началось — сейчас на месте возведения установлены леса. Внутри здания будут находиться вестибюль и неф, винтовая лестница в маленькую галерею и основное пространство. Храм будет иметь свинцовую крышу, кремневые стены и витражи.

Согласно планам, дизайн здания отражает знакомые всем формы, что позволяет каждому человеку свободно интерпретировать символику. Такой внешний вид был выбран в связи с тем, что к Ширану приезжают гости со всего мира — с разными вероисповеданиями и обычаями, поэтому исполнитель хотел предоставить пространство, в котором он, его семья и друзья могли бы уединиться для созерцания, молитвы и отдыха.

Загородное поместье певца получило название «Ширанвилль»: в мини-деревне есть дом на дереве, паб, туннели, фруктовый сад, место для костра, и загон для кур, коз и овец. При этом обустройство участка не обошлось без конфликтов с соседями. В 2020 году Ширан проиграл борьбу с соседом, который расширил свои владения. Житель района Тони Робинсон захотел увеличить площадь сада на 50 метров за счет свободного участка пастбища.

В мире,Тони Робинсон,Эд Ширан,
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