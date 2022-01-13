Елизавета II лишила своего сына всех титулов

Королева Великобритании Елизавета II лишила своего сына принца Эндрю военных должностей и королевского патронажа после обвинений о сексуальных домогательствах в его адрес. Об этом сообщил Букингемский дворец, пишет Guardian.

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На этот шаг королева пошла после того, как гражданский судья в США разрешил подачу иска к герцогу Йоркскому о сексуальных домогательствах.

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«С одобрения и согласия королевы почетные воинские звания и королевские патронажи герцога Йоркского возвращены королеве. Герцог Йоркский не будет выполнять никаких публичных обязанностей и будет защищать себя в этом деле как частное лицо», - говорится в заявлении дворца.

Ранее более 150 ветеранов британских вооруженных сил написали Елизавете II открытое письмо с просьбой лишить Эндрю его почетных военных должностей. По их словам, скандал с обвинениями в адрес герцога Йоркского расстроил и разгневал их. Военные назвали неприемлемым тот факт, что Эндрю сохраняет военные должности, оказавшись замешанным в сексуальном скандале.

«Офицеры британских вооруженных сил должны придерживаться самых высоких стандартов чести и благородного поведения. Это стандарты, до которых принц Эндрю не дотянул», - говорится в письме.

Герцог Йоркский носил звания почетного командира авиации Королевских ВВС авиабазы Лоссимут; главнокомандующего Королевского ирландского полка; полковника корпуса школы стрелкового оружия; главнокомандующего авиацией флота; королевского полковника Королевских горных стрелков; заместителя главнокомандующего Королевскими уланами и королевского полковника Королевского полка Шотландии.

Напомним, принца Эндрю обвинила в сексуальном насилии американка Вирджиния Джуффре. Она утверждает, что стала жертвой американского финансиста Джеффри Эпштейна, который в 2019 году покончил с собой после обвинений в сексуальной эксплуатации подростков. По ее словам, ее заставили заняться сексом с Эндрю в 2001-2002 годах, когда ей было 17 лет.