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59 минут назад

Американский эсминец получит боевой лазер в 2022 году

Компания Lockheed Martin готовит боевой лазер HELIOS (High Energy Laser and Integrated Optical-dazzler with Surveillance, высокоэнергетический лазер с интегрированным слепящим лазером и функцией наблюдения) к установке на эсминец Военно-морских сил (ВМС) США Preble класса Arleigh Burke. Корабль с боевым лазером выйдет в море в 2022 году. Об этом сообщает Breaking Defence.

Американский эсминец получит боевой лазер в 2022 году
Фото:  Lockheed Martin Corporation Lockheed Martin Corporation

В ходе выступления на симпозиуме Ассоциации надводного флота исполнительный директор Lockheed Martin Джанин Мэтьюз сообщила, что осенью лазер HELIOS завершил цикл испытаний на острове Уоллопс.

Мэтьюз отметила, что HELIOS получил элементы для интеграции в боевую информационно-управляющую систему (БИУС) Aegis. В будущем лазер станет одним из основных компонентов БИУС.

Разработку HELIOS начали в 2018 году. Система включает в себя боевой лазер мощностью 60 киловатт и оптическую подсистему для наблюдения за объектами. Также HELIOS получил маломощный лазер, который может ослеплять оптические системы противника.

В октябре издание The Drive сообщило о передаче ВВС США лазера AHEL. Разработку Lockheed Martin планируют установить на самолет AC-130J.

В апреле в публикации Popular Mechanics отметили, что лазерное оружие американских кораблей позволит поражать российские ракеты «Калибр» и китайские YJ-18.

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