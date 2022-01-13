В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.57EUR 85.46
Войти в почту
39 минут назад

Шольц анонсировал встречу представителей «нормандской четверки»

Представители «нормандской четверки» вскоре проведут встречу с целью подготовки дальнейших переговоров. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в четверг, 13 января.

Шольц анонсировал встречу «нормандской четверки»
Фото: Twitter/BMF_BundTwitter/BMF_Bund

— Мы стараемся также активизировать «нормандский формат». Мы с французским президентом неоднократно пытались привести в движение этот формат, — рассказал лидер.

Переговорщики четырех стран вновь встретятся для начала подготовительных переговоров, приводит слова Шольца РИА Новости.

Шольц в новогоднем обращении упомянул Украину

11 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов предметно договариваться по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе во время нового саммита в «нормандском формате». Заявление лидера прозвучало на встрече с внешнеполитическими советниками глав Германии и Франции Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном.

Дипломаты посетили Киев в соответствии с предварительными договоренностями, достигнутыми в ходе видеоконференции 4 января. Зеленский приветствовал усилия, которые партнеры Украины по формату продолжают прилагать для выполнения договоренностей.

В мире,Владимир Зеленский,РИА Новости,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители