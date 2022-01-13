В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.57EUR 85.46
Войти в почту
28 минут назад

Украинские пекари рассказали о катастрофе в стране

Украинские пекари рассказали изданию Delo.ua о катастрофической ситуации в отрасли, сложившейся из-за подорожания газа.

Украинские пекари рассказали о катастрофе в стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам опрошенных бизнесменов, поставщики газа не выполняют постановление правительства страны о заморозке цен для производителей некоторых видов товаров, среди которых масло и хлеб.

Всеукраинская ассоциация пекарей направила соответствующее письмо президенту Владимиру Зеленскому:

«Ситуация для производителей хлеба превращается из критической в катастрофическую, так как, теряя каждый день миллионы гривен в связи с невозможностью воспользоваться решением правительства, мы приближаем тот день, когда не сможем обеспечить работу предприятий и будем вынуждены остановить производство».

На Украине предупредили о проблемах с поставками хлеба

По мнению главы Всеукраинской ассоциации пекарей Юрия Дученко, разрешением ситуации может стать повышение цен на хлеб на 30 процентов. В таком случае им удастся компенсировать растущие расходы.

В свою очередь глава организации «Укрхлебпром» Александр Васильченко привел в пример ситуацию в Казахстане, власти которого, по его мнению, недостаточно серьезно отнеслись к проблемам производителей социально значимых товаров.

В мире,Владимир Зеленский,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители