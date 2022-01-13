Казахстан сравнили с СССР времен Хрущева

Ситуация в Казахстане дает основания сравнивать страну с периодом правления Никиты Хрущева в СССР, считают аналитики «Ренессанс Капитала».

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Авторы обзора, который приводит «Лента.ру», пишут, что беспорядки в Казахстане могут положить начало новому этапу развития страны с активным бюджетным стимулированием экономики.

Аналитики прогнозируют, что в 2022 году темпы роста ВВП страны составят 5,3%, что сопоставимо с уровнем 2021 года, но правительству придется «значительно потратиться» на возмещение ущерба, нанесенного во время беспорядков. По оценке пресс-службы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, общая сумма ущерба может составить 2-3 млрд долларов. Основной удар пришелся на сферу услуг, малые и средние компании, а также транспортный сектор.

Авторы обзора проводят аналогии между сегодняшним лидером Казахстана Токаевым и бывшим руководителем СССР Никитой Хрущевым, акцентируя внимание на том, что при Хрущеве в Советском Союзе произошел бум жилищного строительства.

«Если уж проводить исторические параллели, они, на наш взгляд, дают основания для оптимизма по отношению к отраслям, связанным с жилищным строительством, включая банковский сектор», - говорится в обзоре.