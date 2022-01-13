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34 минуты назад

Казахстан сравнили с СССР времен Хрущева

Ситуация в Казахстане дает основания сравнивать страну с периодом правления Никиты Хрущева в СССР, считают аналитики «Ренессанс Капитала».

Казахстан сравнили с СССР времен Хрущева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторы обзора, который приводит «Лента.ру», пишут, что беспорядки в Казахстане могут положить начало новому этапу развития страны с активным бюджетным стимулированием экономики.

Аналитики прогнозируют, что в 2022 году темпы роста ВВП страны составят 5,3%, что сопоставимо с уровнем 2021 года, но правительству придется «значительно потратиться» на возмещение ущерба, нанесенного во время беспорядков. По оценке пресс-службы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, общая сумма ущерба может составить 2-3 млрд долларов. Основной удар пришелся на сферу услуг, малые и средние компании, а также транспортный сектор.

Авторы обзора проводят аналогии между сегодняшним лидером Казахстана Токаевым и бывшим руководителем СССР Никитой Хрущевым, акцентируя внимание на том, что при Хрущеве в Советском Союзе произошел бум жилищного строительства.

«Если уж проводить исторические параллели, они, на наш взгляд, дают основания для оптимизма по отношению к отраслям, связанным с жилищным строительством, включая банковский сектор», - говорится в обзоре.

2 января в Казахстане начались протесты, вызванные ростом цен на газ. Митинги переросли в массовые беспорядки, участники которых блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и захватили оружие. Власти Казахстана ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, за время протестов в республике получили ранения около 1 тысячи человек, в МВД сообщили о 17 погибших казахстанских силовиках и более чем 1,3 тысячи пострадавших.

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