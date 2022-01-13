Президент Эстонии выступил за расширение НАТО

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что учения НАТО в его стране будут продолжаться. Кроме того, он выступил за дальнейшее расширение альянса.
«Как президент государства Восточной Европы я сказал бы, что нет никакой возможности обещать ограничение военных учений в Эстонии, – цитирует главу этого прибалтийского государства РИА Новости. – Можно лишь сделать их более прозрачными».
Как напомнил Карис, в Москве считают присоединение стран Балтии к НАТО ошибкой. Такая позиция России, по его мнению, это абсурд.
«Мы дошли до такого уровня напряжённости, которого не было с окончания холодной войны. То, что Россия считает присоединение трёх балтийских стран ошибкой – совершенный абсурд. Вступление в НАТО было демократическим выбором свободных и независимых Эстонии, Латвии и Литвы», – подчеркнул политик.
Он также отметил, что Эстония положительно смотрит на возможное присоединение к североатлантическому блоку Швеции и Финляндии.
«Что касается членства в НАТО Грузии, то это вопрос переговоров между данной страной и альянсом», – резюмировал он, не сказав ничего об Украине.
Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что США и НАТО не намерены останавливать расширение альянса на восток. Поэтому, как отметил дипломат, пока у Москвы нет оснований вновь садиться за стол переговоров с Вашингтоном в ближайшие дни.