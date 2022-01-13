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32 минуты назад

Бывший вице-президент Афганистана найден в Новой Зеландии

Бывший второй вице-президент Афганистана Сарвар Даниш и 13 членов его семьи переехали в Новую Зеландию. Как рассказала The Guardian, решение Веллингтона предоставить ему визу вызвало споры в стране.

Бывший вице-президент Афганистана найден в Новой Зеландии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечает газета, некоторые задаются вопросом, почему сотни афганцев, которые помогали силам Новой Зеландии в Афганистане или работали с ними, остаются в ловушке за границей и опасаются за свою жизнь.

Новая Зеландия предоставила афганцам 1400 виз после переворота в стране в августе 2021 года. Двенадцать сотен из них были афганцами, сотрудничавшими с Новой Зеландией, а 200 - гражданами страны, подвергающимся «крайнему риску». Даниш, второй вице-президент в администрации Ашрафа Гани, относился к последней категории.

Из всех афганцев, получивших визы, только 800 прибыли в Новую Зеландию, отчасти из-за того, что эвакуация Сил обороны страны из Кабула была прервана в конце августа после террористической атаки.

Гани, бежавший из Кабула, прилетел в ОАЭ, сообщали в МИД этой страны. В Эмиратах заявили, что решили принять Гани и его семью из гуманитарных соображений.

В мире,Ашраф Ахмадзай,The Guardian,
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