В Сербии будут судиться с НАТО из-за бомбардировок 1999 года

Два иска к НАТО от пострадавших в результате бомбардировок с применением обедненного урана в 1999 году будут поданы 20 января в Высший суд в Белграде. Об этом заявил РИА Новости адвокат Срджан Алексич.
«Мы надеемся, что затем каждый месяц будем подавать по два-три [иска]. Требуется время для эксперта по взрывчатым веществам и средствам поражения, а также заключения судмедэксперта. Необходимо ясно доказать, что в том месте, где находились истцы, НАТО произвело бомбардировки обедненным ураном. Также предстоит доказать, что рак у истцов вызван радиацией от урана НАТО», - пояснил адвокат.
Он выразил уверенность, что Североатлантический альянс, применяя для бомбардировок обедненный уран, совершил военное преступление и должен возместить ущерб пострадавшим.
«Они применили оружие, которое дает долгосрочный пагубный эффект и еще миллионы лет будут последствия для всего населения. Это военное преступление», - уверен Алексич.
Адвокат намерен добиться для каждого пострадавших сербов компенсации ущерба в размере не менее 300 тыс. евро. При этом он подчеркнул, что сербское законодательство позволяет Высшему суду в Белграде вынести вердикт НАТО вне зависимости от участия Североатлантического альянса в процессе.
Ранее бывший корреспондент российских телеканалов Евгений Баранов, работавший в Косово в 1999 году, рассказал, что НАТО бомбило Югославию по схеме классического теракта, «всаживая одну ракету, а спустя какое-то время вторую».