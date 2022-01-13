В Сербии будут судиться с НАТО из-за бомбардировок 1999 года

«Мы надеемся, что затем каждый месяц будем подавать по два-три [иска]. Требуется время для эксперта по взрывчатым веществам и средствам поражения, а также заключения судмедэксперта. Необходимо ясно доказать, что в том месте, где находились истцы, НАТО произвело бомбардировки обедненным ураном. Также предстоит доказать, что рак у истцов вызван радиацией от урана НАТО», - пояснил адвокат.