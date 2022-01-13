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58 минут назад

Дания заявила о шпионаже России и Китая

Разведслужбы России, Китая и Ирана увеличили активность в отношении Дании, заявил глава датской контрразведки Андерс Хенриксен в докладе ведомства. Об этом сообщает Reuters.

Дания заявила о шпионаже России и Китая
Фото:  Ritzau Scanpix / Henning Bagger / Reuters Ritzau Scanpix / Henning Bagger / Reuters

Хенриксен связал рост активности шпионажа с увеличением напряженности в Арктике из-за борьбы мировых держав региона за ресурсы и морские пути. «Угроза исходит от зарубежных спецслужб, которые действуют против Дании, Гренландии и Фарерских островов», — сказано в докладе.

Глава разведки привел в пример инцидент, который произошел в 2019 году. Тогда одному из сенаторов США было направлено поддельное письмо, в котором якобы министр иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер писала о подготовке референдума о независимости острова от Дании.

Хенриксен напрямую связал этот инцидент с «киберактивностью российских спецслужб». «Скорее всего, это письмо было сфабриковано и распространено в интернете агентами влияния России, которые хотели создать путаницу и спровоцировать конфликт между Гренландией, Данией и США», — считает глава разведслужбы.

10 января бывший глава военной разведки Дании Ларс Финдсен был арестован по делу об утечке данных и строго засекреченной информации. По данным анонимных информаторов, под его руководством ведомство вело деятельность, которая нарушала законодательство страны. Его обвиняют в утаивании информации, непринятии мер по выявлению признаков шпионажа внутри Минобороны Дании и сокрытии потенциально неправомерной деятельности.

Ранее стало известно, что министерство обороны Дании приняло решение направить фрегат Peter Willemoes и четыре истребителя F-16 в состав постоянных военно-морских сил НАТО для помощи альянсу на фоне ситуации на Украине и «для обеспечения суверенитета стран Балтии». Страна является членом оборонного блока с момента основания.

В мире,Андерс Хенриксен,Ларс Финдсен,Министерство обороны,НАТО,
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