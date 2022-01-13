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58 минут назад

Министр обороны Германии оценила переговоры России и НАТО

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт положительно оценила переговоры России и НАТО по вопросу безопасности в Европе. Об этом глава Минобороны заявила в эфире германской радиостанции rbb.

Ламбрехт назвала контакты России и НАТО хорошим способом прекратить дальнейшую эскалацию напряженности.

«Мы сейчас оказались в такой ситуации, что можем возобновить переговоры, которых не было очень долгое время. Тот факт, что мы можем вновь говорить друг с другом и остановить эскалацию, является очень хорошим знаком», — поделилась министр.

Ранее немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что Россия имеет право выступать против вступления Украины в НАТО. По его мнению, после холодной войны Москва «была взята в клещи», потому что НАТО, вопреки договоренностям, расширилось на восток и приблизилось к российским границам.

В России подвели первые итоги переговоров с НАТО

Днем 12 января в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО, темой которого стали российские предложения по гарантиям безопасности в Европе. Переговоры продолжались больше четырех часов. Уточняется, что они продлились дольше запланированного.

В мире,Видео,Министерство обороны,НАТО,
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