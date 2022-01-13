Генпрокурора Словакии осудили за поездку в Москву

Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка ответил критикам его визита в Россию. Он принял участие в мероприятии, посвященном празднованию трехсотлетия прокуратуры РФ, сообщает РИА Новости.
"Я отвергаю черно-белое видение мира", – написал Жилинка на своей странице в Facebook.
Генпрокурор считает, что налаживание контактов с зарубежными партнерами, в том числе с Россией, требуется для достижения единой цели – защиты верховенства закона в глобальном масштабе.
По сообщениям портала Aktuality.sk, словацкие СМИ жестко раскритиковали Жилинку перед поездкой в российскую столицу за то, что он стал единственным прокурором из стран Евросоюза, кто принял приглашение на это мероприятие. Они также напомнили, что генпрокурор России Игорь Краснов внесен в санкционный список ЕС.
Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил сотрудников ведомства с 300-летием и отметил, что они будут и впредь отстаивать интересы РФ, общества и граждан.
Российская прокуратура была создана 12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I. Перед ней ставилась задача "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония".