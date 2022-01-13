В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
42 минуты назад

Генпрокурора Словакии осудили за поездку в Москву

Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка ответил критикам его визита в Россию. Он принял участие в мероприятии, посвященном празднованию трехсотлетия прокуратуры РФ, сообщает РИА Новости.

Генпрокурора Словакии осудили за поездку в Москву
Фото: ТАССТАСС

"Я отвергаю черно-белое видение мира", – написал Жилинка на своей странице в Facebook.

Генпрокурор считает, что налаживание контактов с зарубежными партнерами, в том числе с Россией, требуется для достижения единой цели – защиты верховенства закона в глобальном масштабе.

По сообщениям портала Aktuality.sk, словацкие СМИ жестко раскритиковали Жилинку перед поездкой в российскую столицу за то, что он стал единственным прокурором из стран Евросоюза, кто принял приглашение на это мероприятие. Они также напомнили, что генпрокурор России Игорь Краснов внесен в санкционный список ЕС.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил сотрудников ведомства с 300-летием и отметил, что они будут и впредь отстаивать интересы РФ, общества и граждан.

Российская прокуратура была создана 12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I. Перед ней ставилась задача "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония".

В мире,Игорь Краснов,Генпрокуратура РФ,ЕС,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители