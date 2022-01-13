Генпрокурора Словакии осудили за поездку в Москву

Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка ответил критикам его визита в Россию. Он принял участие в мероприятии, посвященном празднованию трехсотлетия прокуратуры РФ, сообщает РИА Новости.

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"Я отвергаю черно-белое видение мира", – написал Жилинка на своей странице в Facebook.

Генпрокурор считает, что налаживание контактов с зарубежными партнерами, в том числе с Россией, требуется для достижения единой цели – защиты верховенства закона в глобальном масштабе.

По сообщениям портала Aktuality.sk, словацкие СМИ жестко раскритиковали Жилинку перед поездкой в российскую столицу за то, что он стал единственным прокурором из стран Евросоюза, кто принял приглашение на это мероприятие. Они также напомнили, что генпрокурор России Игорь Краснов внесен в санкционный список ЕС.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил сотрудников ведомства с 300-летием и отметил, что они будут и впредь отстаивать интересы РФ, общества и граждан.