В казахстанских беспорядках обнаружили иностранный след

«В результате были задержаны восемь человек по подозрению в причастности к беспорядкам и нападению на департамент полиции города Талдыкорган. И еще восемь, в том числе четверо граждан центрально-азиатских республик, по подозрению в причастности к беспорядкам и мародерствам в городе Алма-Ате», - говорится в сообщении.