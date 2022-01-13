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26 минут назад

В казахстанских беспорядках обнаружили иностранный след

По подозрению в причастности к беспорядкам и грабежам в Алма-Ате задержаны четыре гражданина стран Центральной Азии. Об этом сообщил сегодня Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

По данным ведомства, в Алматинской области пограничная служба и территориальные подразделения КНБ, с привлечением подразделения специального назначения «Арлан» МВД, проводят оперативные мероприятия.

«В результате были задержаны восемь человек по подозрению в причастности к беспорядкам и нападению на департамент полиции города Талдыкорган. И еще восемь, в том числе четверо граждан центрально-азиатских республик, по подозрению в причастности к беспорядкам и мародерствам в городе Алма-Ате», - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что все задержанные переданы в подразделения полиции.

2 января в Казахстане начались протесты, вызванные ростом цен на газ. Митинги переросли в массовые беспорядки, участники которых блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и захватили оружие. Власти Казахстана ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

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По данным информационного центра комендатуры Алма-Аты, 11 января были зачищены участки Алатауского и Медеуского районов города. Всего в Алма-Ате были задержаны 1 тысяча 678 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1 тысяча 476 боеприпасов, пояснили в ведомстве.

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