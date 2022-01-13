Дания и Исландия поругались по вопросу принадлежности древних рукописей

Исландия хочет получить от Дании все хранящиеся в Копенгагенском университете исландские рукописи. Однако при этом в Рейкьявике свои желания намерены неким чудным образом поместить в формат датско-исландского соглашения 1965 года, по которому Исландия получила половину Арнамагнеанской коллекции исландских письменных источников времен Средневековья, но навсегда отказалась от второй ее части. Об этом сообщает издание Dr.Dk.

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Формально Рейкьявик поднимает вопрос нарушения Данией дополнительного соглашения 1986 года, по которому Копенгаген должен заниматься публичными исследованиями доставшихся ему в XVIII веке от исландского исследователя Арни Магнуссона рукописных сокровищ. Исландцы утверждают, что данная работа ведется не очень расторопно. Чтобы не нарушать букву соглашения 1965 года, исландцы пошли на хитрость. Они просят передать им фонды Арнамагнеанской коллекции в долгосрочную аренду. Издание Dr.Dk напоминает, что ранее Норвегия пыталась получить таким же образом касающиеся этой страны рукописи из Копенгагенского университета, но получила отказ.

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В Копенгагене же считают, что уделяют достаточно времени исследованиям рукописей, и отмечают, что они вообще могли бы быть утеряны, если бы собрание Арни Магнуссона после его смерти не было помещено в Копенгагенский университет, где рукописи в течение нескольких веков бережно хранились. Причем большая часть коллекции рукописей погибла еще при жизни ученого в 1728 году во время самого большого в истории Копенгагена пожара.

Не исключено, что желание Рейкьявика получить вторую часть Арнамагнеанской коллекции вызвано тем, что в следующем году в Исландии должно быть достроено новое здание исследовательского института, спроектированного для рукописных источников, полученных от Дании после соглашения 1965 года.