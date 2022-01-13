Премьер Чехии выругался матом во время заседания в парламенте

Новый премьер-министр Чехии Петр Фиала выругался нецензурным словом, говоря с коллегой в парламенте во время обсуждения вотума доверия его кабинету министров. В этот момент микрофон политика оказался включен. Об этом в четверг, 13 января, сообщает издание Novinky.

Фото: Fotograf1978 / CC BY-SA 4.0 Fotograf1978 / CC BY-SA 4.0

По данным СМИ, после того, как Фиала вернулся на свое место в парламенте после перерыва, он заявил рядом сидящему министру труда Мариану Юречке, что очень хочет в туалет и сделал это, используя нецензурную брань.

— Господин премьер — такой же человек, как все, и в напряженной атмосфере заседания у него тоже может вырваться какое-нибудь непубличное выражение, — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь правительства Вацлав Смолка.

Уточняется, что обсуждение в парламенте длилось около 22 часов.