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14 минут назад

ООН лишила восемь стран права голоса за долги

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш направил Генассамблее письмо со списком стран, которые лишаются права голоса из-за долгов перед организацией. Об этом сообщает The Times of Israel.

ООН лишила восемь стран права голоса за долги
Фото: ReutersReuters

Права голоса лишились Иран, Венесуэла, Судан, Антигуа и Барбуда, Конго, Гвинея, Папуа - Новая Гвинея и Вануату. Эти страны накопили долги суммой, превышающей обязанности по оплате за два года.

Известно, что Иран должен заплатить ООН больше $18 млн для восстановления своего права голоса. Как утверждает Тегеран, он не может сделать этого из-за американских санкций против него, в связи с чем Иран попросил Гуттериша помочь ему.

Венесуэла же должна заплатить организации $40 млн.

Помимо упомянутых стран, еще три государства - Коморские острова, Сан-Томе и Принсипи и Сомали - также накопили задолженность, но сохранили право голосовать.

Дело в том, что их долг образовался "из-за условий вне контроля" члена ООН.

Ранее "Газета.Ru" сообщала, что подготовленный Россией документ, направленный на предотвращение пересмотра итогов Второй мировой и отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, принят в ООН. Резолюцию поддержали 130 государств. Против выступили Украина и США.

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