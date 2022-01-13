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36 минут назад

Российские миротворцы улетят из Казахстана последними

Определен порядок вывода миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана. Об этом 13 января сообщает ТАСС со ссылкой на представителя миротворческой миссии.

Российские миротворцы улетят из Казахстана последними
Фото: ТАССТАСС

Все контингенты миротворцев, кроме киргизского, вывезут из республики самолетами ВКС РФ. В день будут совершаться примерно 20 вылетов. Последними улетят российские миротворцы.

«Запланировано по 20 бортов в день. В первую очередь будут выводиться иностранные контингенты, а затем и российские десантники», — заявил представитель миротворцев.

Контингент Киргизии покинет Казахстан наземным транспортом.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась объявил, что миротворческая миссия в Казахстане завершена. Вывод контингента продлится с 13 января в течение десяти дней. По словам Зася, «остатки бандформирований» в Казахстане пытаются скрыться от правосудия в подполье, но их зачисткой будут заниматься силовые структуры республики.

2 января в казахстанских городах начались массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Главные столкновения протестующих с силовиками прошли в Алма-Ате.

В мире,Станислав Зась,ИТАР-ТАСС,
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