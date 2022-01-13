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45 минут назад

В США оценили угрозу вторжения России на Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан оценил угрозу военного «вторжения» России на Украину. Он заявил, что угроза остается высокой, его цитирует ТАСС.

В США оценили угрозу вторжения России на Украину
Фото: Jonathan Ernst / ReutersJonathan Ernst / Reuters

Однако, по его словам, разведсообщество США не пришло к мнению, что РФ решилась на военные действия против Киева.

Ранее 13 января глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил в телефонном разговоре с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым поддержку Киева со стороны США. Помимо прочего, они обсудили «наращивание Россией военной группировки» на границе.

В понедельник, 10 января, в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. Они продолжались около 7,5 часа. Встреча проходила за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН и без участия журналистов.

Как заявил ранее посол США в России Джон Салливан, пока нет ощущения, что стороны движутся в сторону провала. «Нам важно сфокусироваться на том, что это был восьмичасовой диалог, это не было просто показное демонстрирование позиции с каждой стороны», — подчеркнул он.

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