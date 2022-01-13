В США оценили угрозу вторжения России на Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан оценил угрозу военного «вторжения» России на Украину. Он заявил, что угроза остается высокой, его цитирует ТАСС.

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Однако, по его словам, разведсообщество США не пришло к мнению, что РФ решилась на военные действия против Киева.

Ранее 13 января глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил в телефонном разговоре с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым поддержку Киева со стороны США. Помимо прочего, они обсудили «наращивание Россией военной группировки» на границе.

В понедельник, 10 января, в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. Они продолжались около 7,5 часа. Встреча проходила за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН и без участия журналистов.