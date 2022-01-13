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23 минуты назад

В США решили объявить Россию спонсором терроризма

Конгресс США намерен рассмотреть возможность признания России спонсором терроризма. Об этом пишет Ura.ru.

США захотели объявить Россию спонсором терроризма
Фото: ReutersReuters

В ноябре и декабре 2021 года западные СМИ начали публиковать статьи о возможном скором «вторжении России на Украину». В Кремле в свою очередь не раз утверждали, что Россия не имеет агрессивных намерений в отношении Украины. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса в Донбассе будут иметь самые серьезные последствия.

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В свою очередь сенаторы США предложили предоставить в 2022 году военную помощь Украине в размере 450 миллионов долларов и закрепить за Россией статус «государства-спонсора терроризма». Документ под названием «Акт, гарантирующий Украине автономию путем укрепления ее обороны» (Guaranteeing Ukraine«s Autonomy by Reinforcing its Defense Act, GUARD Act) был представлен сенатором Джимом Ришем.

Конгресс США намерен рассмотреть вопрос признания правительства России спонсором терроризма.

«Каждые 180 дней государственный секретарь представляет в соответствующие комитеты Конгресса определение, в котором указывается, соответствует ли правительство России требованиям критериев для признания государством спонсором терроризма», — сообщается на сайте высшего органа законодательной власти США.

При этом в сообщении подчеркивается, что госсекретарь будет предоставлять данные в комитеты по международным отношениями и иностранным делам.

В свою очередь посол РФ в США Анатолий Антонов отметил в Facebook, что американские политики через прессу запустили «миф о «неминуемом российском вторжении на Украину»», а «за требованиями законодателей «побольнее наказать» кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток. 17 декабря министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, исключающие расширение НАТО на Украину.

10 января гарантии безопасности обсуждались делегациями России и США, а 12 января прошло заседание Совета Россия – НАТО, посвященное этой проблеме.

В мире,Анатолий Антонов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,Конгресс США,МИД,Правительство РФ,РИА Ura.ru,
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