«Спецоперация»: в Раде предрекли возвращение Порошенко

«Как только вернется Порошенко — Зеленский наконец проснется. Это не просто возвращение, это спецоперация «Разбуди президента». Пора уже, страна из праздников вышла и только один человек замешкался, ну, вот, мы ему немножко поможем», — подчеркнул депутат Рады.