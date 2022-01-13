«Спецоперация»: в Раде предрекли возвращение Порошенко

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что бывший президент Петр Порошенко готовится вернуться на родину. Согласно его сообщению в Telegram-канале, его возвращение «разбудит» действующего главу государства Владимира Зеленского и заставит его вернуться к государственным делам.
Гончаренко подчеркнул, что приезд Порошенко в Киев станет «пинком ленивому актеру», который отдыхает, не занимается политикой и не реагирует на события в мире.
«Как только вернется Порошенко — Зеленский наконец проснется. Это не просто возвращение, это спецоперация «Разбуди президента». Пора уже, страна из праздников вышла и только один человек замешкался, ну, вот, мы ему немножко поможем», — подчеркнул депутат Рады.
Напомним, что ранее Печерский суд Киева арестовал всё имущество и активы Петра Порошенко по делу о государственной измене. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры. Так, среди прочего, арест наложен на корпоративные права и объекты недвижимости.