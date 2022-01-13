Российский Дальний Восток захотели арендовать

Кандидат в президенты Южной Кореи Хо Ён Гён рассказал, что в случае победы на выборах предложит России долгосрочную аренду части Дальнего Востока. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

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По словам политика, Южная Корея могла бы арендовать у РФ Сахалин, Амур, Хабаровск, Магадан, Камчатку и Чукотку, где, по его мнению, проживает много корейцев.

Хо Ён Гён считает, что аренда российских территорий помогла бы создать в Северо-Восточной Азии совместную зону экономического процветания.

Политик заявил, что в арендованных регионах Южная Корея могла бы производить сою, пшеницу и построить атомную электростанцию для поставки электричества на Корейский полуостров, что «будет выгодно обеим странам и укрепит двусторонние отношения».

«Если мы будем развивать восток России, она получит большую прибыль и экономические преимущества. Мы сможем превратить эту местность в развитый регион, который станет жизненно важным», - подчеркнул он.

Также Хо Ён Гён предложил оказать КНДР помощь в экономическом развитии и создать в районе северокорейского города Вонсан крупный туристический кластер.

«Когда произошло объединение Германии, экономика ее западной части была в три раза более развитой, чем восточной, что принесло множество проблем. ВВП Южной Кореи в 42 раза больше, чем [ВВП] Северной, если сейчас произойдет объединение, то экономика Юга просто рухнет», - заявил он.

Выборы президента Южной Кореи пройдут 9 марта 2022 года. Основными кандидатами называют бывшего генерального прокурора страны Юн Сок Ёля и представителя правящего лагеря, экс-губернатор Ли Чжэ Мёна.