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42 минуты назад

США планируют объявить Россию спонсором терроризма

Конгресс США рассмотрит возможность признания правительства России спонсором терроризма. Об этом сообщается на официальном сайте Конгресса.

США захотели объявить Россию спонсором терроризма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Каждые 180 дней государственный секретарь представляет в соответствующие комитеты Конгресса определение, в котором указывается, соответствует ли правительство России требованиям критериев для признания государством спонсором терроризма», — сообщается на сайте Конгресса.

Отмечается, что госсекретарь будет предоставлять данные в комитеты по международным отношениями и иностранным делам.

Предложение о признании России спонсором терроризма было внесено сенаторами США из-за «агрессии» России по отношению к Украине. В Совете Федерации РФ резко осудили такую инициативу, пишет RT. Представитель МИД РФ Мария Захарова навала идею США хамством, сообщает телеканал 360.

В мире,Мария Захарова,Конгресс США,Совет Федерации,МИД,Правительство РФ,Телеканал "360° Подмосковье",
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