«Спецоперация»: в Раде предрекли возвращение Порошенко

Как только вернётся Порошенко — Зеленский наконец проснётся. Это не просто возвращение, это спецоперация «Разбуди президента». Пора уже, страна из праздников вышла и только один человек замешкался, ну, вот, мы ему немножко поможем, — подчеркнул депутат.