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1 час назад

В Раде возвращение Порошенко назвали спецоперацией «Разбуди президента»

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что пятый президент Украины Пётр Порошенко готовится вернуться на родину. Его возвращение «разбудит» действующего главу государства Владимира Зеленского и заставит его вернуться к государственным делам, отметил он в Telegram.

«Спецоперация»: в Раде предрекли возвращение Порошенко
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Гончаренко также назвал приезд Порошенко в Киев «пинком ленивому актёру», который отдыхает, не занимается политикой и не реагирует на события в мире.

Как только вернётся Порошенко — Зеленский наконец проснётся. Это не просто возвращение, это спецоперация «Разбуди президента». Пора уже, страна из праздников вышла и только один человек замешкался, ну, вот, мы ему немножко поможем, — подчеркнул депутат.

По его мнению, Зеленский готовился к приезду Порошенко, взяв два отпуска.

Ранее стало известно, что Печерский суд Киева арестовал всё имущество и активы Петра Порошенко, обвинённого в государственной измене. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры. В частности, арест наложен на корпоративные права и объекты недвижимости.
В мире,Украина,Владимир Зеленский,Алексей Гончаренко,Петр Порошенко,Генпрокуратура РФ,
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