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20 минут назад

Генсек НАТО подвел итоги переговоров с Россией

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подвел итоги встречи с Россией. По его мнению, эта была «непростая, но важная дискуссия». Об этом пишет «Газета.ру».

Генсек НАТО подвел итоги переговоров с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что переговоры России и НАТО длились более четырех часов. Как заявили эксперты, это был самый откровенный разговор двух сторон, который продемонстрировал как противоречия между НАТО и Россией, так и их нежелание обострять конфликт. В Москве эти переговоры назвали «разговором по душам».

Йенс Столтенберг признал, что между Россией и НАТО есть серьезные разногласия, которые будет непросто преодолеть. Однако он отметил, что союзники по НАТО намерены достичь прогресса в отношениях с Россией и сделают все возможное, чтобы найти политический путь для продвижения вперед.

В НАТО одобрили двусторонние консультации РФ и США по гарантиям безопасности. По их мнению, безопасность в Европе можно обеспечить только путем конструктивного взаимодействия. Также в альянсе готовы обсудить с Россией вопросы ядерной политики и взаимное ограничение в отношении ракет. Кроме того Столтенберг заявил, что НАТО намеревается снова открыть представительство в Москве.

Однако генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что риск возникновения вооруженного конфликта в Европе по-прежнему существует.

В мире,Жозеп Боррель,Йенс Столтенберг,НАТО,ЕС,Газета.Ru,
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