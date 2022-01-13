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1 час назад

Черногория объявила о новых правилах въезда в страну с 13 января

Власти Черногории объявили, что с 13 января будет усилена борьба с COVID-19 в стране. О новых правилах въезда в страну рассказала министр здравоохранения Елена Боровинич-Бойович. Ее слова приводит РИА Новости.

Черногория ужесточила правила въезда в страну
Фото: ReutersReuters

Иностранец должен предоставить один из документов: сертификат о вакцинации от коронавируса (с момента введения последней дозы должно пройти не более шести месяцев), либо отрицательный ПЦР-тест (не старше 72 часов), либо справку о перенесенном заболевании (с момента выздоровления должно пройти не менее 10 дней и не более полугода от положительного ПЦР-теста).

Если никаких документов не будет, путешественника отправят на десятидневный карантин.

Напомним, ужесточать коронавирусные ограничения власти Черногории начали 2 января 2022 года.

В мире,РИА Новости,
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