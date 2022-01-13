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1 час назад

Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТО

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что по итогам Совета РоссияНАТО у Москвы есть только один путь вперед. Она считает, что прежде всего необходима деэскалация ситуации вокруг Украины и содержательные переговоры. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на МИД Британии.

Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Трасс, Москва нарушает свои обязательства действиями на границах Украины. Она отметила, что Киев ведет себя «угрожающе», а Великобритания и ее союзники поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины. Трасс подчеркнула, что дальнейшие события будут иметь решающее значение для мира и безопасности в Европе.

«Единственный путь вперед для России — это деэскалация и участие в содержательных дискуссиях», — заявила министр.

Она добавила, что Великобритания и ее союзники четко обозначили свою позицию в этом вопрос, незаконная аннексия Крыма и наращивание военной мощи на границе с Украиной неприемлемо. По словам министра, дальнейшее военное вторжение на Украину повлечет за собой серьезные последствия для российской экономики.

«Трясина затяжного конфликта будет стоить жизней и нанесет ущерб с обеих сторон. Такова реальность вооружённого конфликта, как мы уже видели ранее», — резюмировала Трасс.

В мире,НАТО,МИД,РИА Новости,
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