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1 час назад

Le Monde: Россия "спасла" НАТО от смерти

Журналисты французского издания Le Monde утверждают, что Россия «спасла» альянс НАТО как структуру от смерти.

"НАТО обязана поблагодарить президента Путина"
Фото: ReutersReuters

«НАТО обязана поблагодарить президента Владимира Путина за то, что он вернул ее в центр основных геостратегических проблем», — пишут авторы.

Французские журналисты также напомнили слова президента Эмманюэля Макрона, который ранее заявлял о «смерти мозга» североатлантического альянса. В материале указывается, что до последнего времени члены НАТО занимались, в первую очередь, решением внутренних противоречий, а предложения России обсудить гарантии безопасности вернули альянс в рабочее русло.

Ранее во Франции выступили против возвращения к холодной войне с Россией.

Министр вооруженных сил Флоранс Парли заявила, что Россия находится под санкциями, которые в любой момент можно ужесточить и тем самым политически изолировать страну. Но это не является самоцелью западных государств, которые стремятся «отговорить» Москву от действий, способных «вызвать драматическую цепь событий».

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