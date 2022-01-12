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1 час назад

СМИ: Путин спас НАТО от «смерти мозга»

Североатлантический альянс должен поблагодарить президента России Владимира Путина за спасение от «смерти мозга», пишет французская газета Le Monde.

СМИ: Путин спас НАТО от «смерти мозга»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«НАТО обязана поблагодарить президента Владимира Путина за то, что он вернул ее в центр основных геостратегических проблем», - говорится в материале.

В 2019 году президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО. В то время члены альянса только и делали, что спорили о вкладе каждого из них в общую оборону, но теперь НАТО придется заниматься своей основной деятельностью и вести диалог с Россией, пишет автор статьи Жан-Пьер Струбан.

Если бы не российская угроза и требования по гарантиям безопасности, альянс продолжал бы заниматься лишь собственными экзистенциальными проблемами, указывает журналист.

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Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен пересмотреть свою стратегическую концепцию и трансформироваться. Предположительно, изменения произойдут уже на ближайшем ежегодном саммите, который пройдет в июне в Мадриде.

17 декабря министерство иностранных дел России опубликовало на своем официальном сайте проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, исключающие расширение НАТО на Украину и развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Кроме того, проекты договоров обязуют Россию и НАТО не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

В мире,Эммануэль Макрон,Йенс Столтенберг,Владимир Путин,НАТО,МИД,Le Monde,
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