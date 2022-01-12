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37 минут назад

Германия встала на сторону России в споре с НАТО

Россия имеет право требовать у НАТО гарантий того, что Украина не станет членом альянса. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», член комитета по международной политике Штеффен Котре.

Германия встала на сторону России в споре с НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Россия после окончания холодной войны была взята в клещи, расширение НАТО на восток произошло вопреки договоренностям, НАТО приблизилось к российским границам, США открыли повсюду базы. У России справедливо возникает тошнотворное чувство, Россия имеет право настаивать на том, чтобы Украина сейчас не досталась НАТО», - заявил Котре РИА «Новости».

По мнению немецкого депутата, дипломатия играет решающую роль, и сам факт диалога Россия – НАТО – это уже положительная тенденция. При этом Котре считает, что в ближайшей перспективе рассчитывать на результативность переговоров не приходится.

Однако в ходе дальнейшего диалога «постепенное сближение продолжится, доверие в отношениях будет пошагово восстановлено», уверен депутат бундестага.

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17 декабря министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, исключающие расширение НАТО на Украину. 10 января гарантии безопасности обсуждались делегациями России и США, а 12 января прошло заседание Совета Россия – НАТО, посвященное этой проблеме.

В мире,НАТО,МИД,Бундестаг,РИА Новости,
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