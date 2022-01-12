Германия встала на сторону России в споре с НАТО

Россия имеет право требовать у НАТО гарантий того, что Украина не станет членом альянса. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», член комитета по международной политике Штеффен Котре.

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«Россия после окончания холодной войны была взята в клещи, расширение НАТО на восток произошло вопреки договоренностям, НАТО приблизилось к российским границам, США открыли повсюду базы. У России справедливо возникает тошнотворное чувство, Россия имеет право настаивать на том, чтобы Украина сейчас не досталась НАТО», - заявил Котре РИА «Новости».

По мнению немецкого депутата, дипломатия играет решающую роль, и сам факт диалога Россия – НАТО – это уже положительная тенденция. При этом Котре считает, что в ближайшей перспективе рассчитывать на результативность переговоров не приходится.

Однако в ходе дальнейшего диалога «постепенное сближение продолжится, доверие в отношениях будет пошагово восстановлено», уверен депутат бундестага.