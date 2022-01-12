В ВОЗ спрогнозировали конец пандемии COVID

«Этот вирус находится на пути становления эндемичным. Сейчас мы в самой середине этой пандемии, и уровень распространения, его интенсивность, а также уровень влияния новых заражений на ключевые медицинские услуги, уровень госпитализации, очень значительны… Так что вирус на пути становления эндемичным, но мы еще к этому не пришли», — передали РИА «Новости» слова эксперта.