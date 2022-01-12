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22 минуты назад

В ВОЗ спрогнозировали конец пандемии COVID

Коронавирус постепенно становится эндемичным заболеванием и скоро возможно снижение заболеваемости COVID. Во всемирной организации здравоохранения рассматривают разные исходы течения этой болезни, передает глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

В ВОЗ спрогнозировали конец пандемии COVID
Фото: ReutersReuters

«Этот вирус находится на пути становления эндемичным. Сейчас мы в самой середине этой пандемии, и уровень распространения, его интенсивность, а также уровень влияния новых заражений на ключевые медицинские услуги, уровень госпитализации, очень значительны… Так что вирус на пути становления эндемичным, но мы еще к этому не пришли», — передали РИА «Новости» слова эксперта.

Эндемическое заболевание характеризуется распространением в каком-то конкретном регионе.

Ван Керкхове добавила, что вирус будет развиваться, вирус «Омикрон» — это, скорее всего, не последнее преобразование COVID. Специалист подчеркнула, что в случае с коронавирусом не той предсказуемости, что с гриппом, поэтому сложно давать конкретные прогнозы на будущее.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов считает, что к концу января может произойти рост заболеваемости. На это повлияют путешествия, тесное общение между людьми в период праздников и столпотворение на улицах.

В мире,Александр Чепурнов,ВОЗ,РИА Новости,
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