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1 час назад

В США представили законопроект о новых санкциях против России

Группа сенаторов в США представила законопроект о санкциях против России на случай обострения кризиса на Украине. Об этом сообщили в комитете по международным делам сената в среду, 12 января.

В США представили законопроект о новых санкциях против России
Фото:  flickr/uscapitol flickr/uscapitol

— Сенатор Менендес во главе 25 своих коллег-демократов представил «Акт по защите суверенитета Украины», — говорится в сообщении.

Инициатива, как уточняется, посылает четкий сигнал о готовности США добиться «разрушительных» последствий для экономики России при эскалации на Украине. Под санкции в рамках проекта попадают президент России, премьер-министр, а также главы МИД и Минобороны, отмечает РИА Новости.

27 декабря 2021 года президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет на 2022 год без санкций против газопровода «Северный поток — 2». Объем бюджета превысил просьбы лидера на 25 миллиардов долларов. Проект предусматривает увеличение зарплаты военным на 2,7 процента.

Кроме того, в рамках него будут увеличены закупки самолетов и кораблей ВМФ. Против документа проголосовали 51 демократ и 19 республиканцев в палате представителей.

В мире,Джозеф Байден,Министерство обороны,МИД,РИА Новости,
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