На Украине запретили ввоз в страну детских книг из России

Государственный комитет телевидения и радиовещания страны принял такое решение из-за иллюстраций, в которых используется символика Российской Федерации , а также её силовых и военных структур.

Как пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу комитета, речь идёт о трёх книгах «Издательского дома «Проф-пресс»: «Стихи про машины малышам», «Транспорт» и «Тесты для малышей». Эта литература рассчитана на самых маленьких читателей, от двух до трёх лет.