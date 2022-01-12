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1 час назад

На Украине запретили ввоз в страну детских книг из России

Государственный комитет телевидения и радиовещания страны принял такое решение из-за иллюстраций, в которых используется символика Российской Федерации, а также её силовых и военных структур.

На Украине запретили ввоз в страну детских книг из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу комитета, речь идёт о трёх книгах «Издательского дома «Проф-пресс»: «Стихи про машины малышам», «Транспорт» и «Тесты для малышей». Эта литература рассчитана на самых маленьких читателей, от двух до трёх лет.

В Госкомтелерадио Украины пояснили, что подобные книги имеют большое количество иллюстраций с символикой «государства-агрессора» и «коммунистического режима».

В мире,газета "Известия",
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