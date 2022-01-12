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1 час назад

США ввели санкции против российской компании за связи с КНДР

Министерство финансов США ввело санкции против компании «Парсек», зарегистрированной в Москве, и гражданина РФ Романа Алара. Информацию об этом разместили на сайте ведомства.

США ввели санкции против российской компании за связи с КНДР
Фото: ReutersReuters

Также в санкционный список попали четверо граждан Китая и два уроженца Северной Кореи, проживающие в Москве и Владивостоке. Согласно правилам министерства финансов США, всю собственность указанных физических и юридических лиц, находящуюся в США, заблокируют.

В ведомстве отметили, что соответствующее решение было принято в рамках санкционной политики Соединенных Штатов в отношении КНДР.

Ранее за связи с Северной Кореей министерство финансов США ввело санкции против Европейского института ЮСТО и его ректора - россиянина Дмитрия Соина.

В мире,Казначейство США,
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